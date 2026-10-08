DGCP suspenderá su servicio telefónico este viernes 9 de octubre

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que este viernes 9 de octubre de 2026, a partir de las 2:00 p.m., realizará trabajos de mantenimiento en su servicio de atención telefónica, por lo que este canal permanecerá temporalmente fuera de servicio.

¿Desde qué hora estará fuera de servicio la atención telefónica de la DGCP?

La Dirección General de Contrataciones Públicas (@DGCPPma) comunica que a partir de las 2:00 p.m. este viernes 9 de octubre realizarán mantenimiento en el servicio de atención telefónica por lo que la plataforma estará fuera de servicio. pic.twitter.com/lCwwMCT3i7 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 8, 2026

Según el aviso de la institución, la interrupción comenzará a las 2:00 p.m. del viernes 9 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento.

La entidad no precisó en la información proporcionada cuánto tiempo durarán las labores ni a qué hora se restablecerá la atención telefónica.