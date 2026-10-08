Panamá Nacionales -  8 de octubre de 2026 - 15:11

DGCP suspenderá su servicio telefónico este viernes 9 de octubre

La DGCP informó que su servicio de atención telefónica estará fuera de servicio por trabajos de mantenimiento.

DGCP suspenderá su servicio telefónico

DGCP suspenderá su servicio telefónico

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que este viernes 9 de octubre de 2026, a partir de las 2:00 p.m., realizará trabajos de mantenimiento en su servicio de atención telefónica, por lo que este canal permanecerá temporalmente fuera de servicio.

¿Desde qué hora estará fuera de servicio la atención telefónica de la DGCP?

Según el aviso de la institución, la interrupción comenzará a las 2:00 p.m. del viernes 9 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento.

La entidad no precisó en la información proporcionada cuánto tiempo durarán las labores ni a qué hora se restablecerá la atención telefónica.

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