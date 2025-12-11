Panamá Nacionales -

Dictan detención preventiva a Héctor Brands por presunto blanqueo de capitales

Una juez de garantías dictó medida cautelar de detención preventiva al exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, y su socio Elvis Rodríguez, tras ser imputados por el presunto delito de blanqueo de capitales. Además, se dictaron medidas de detención domiciliaria para los hijos de Brands, su actual pareja y su expareja, aunque se estableció un permiso para que tres de los investigados puedan ir a trabajar.