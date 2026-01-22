Dictan detención provisional a representante en San Miguelito por presuntos delitos financieros y blanqueo

Un juez de garantías ordenó la detención provisional de Darío González, representante del corregimiento de Arnulfo Arias, en el distrito de San Miguelito, por su presunta vinculación con delitos financieros y blanqueo de capitales, en perjuicio del Banco Nacional de Panamá.

La decisión judicial se dio tras una denuncia presentada por la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), relacionada con la utilización de cheques presuntamente falsificados a nombre de la institución, los cuales habrían sido depositados en cuentas bancarias de la junta comunal que dirigía el funcionario.

Durante la audiencia, la jueza de garantías evaluó los elementos presentados por el Ministerio Público y consideró que existían riesgos procesales, por lo que ordenó la medida cautelar más severa contra el representante.

En el mismo acto judicial, la jueza declaró ilegal la aprehensión de otras cuatro personas vinculadas al caso, al determinar que no se cumplieron los requisitos legales durante su detención.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar el alcance de los hechos y posibles responsabilidades adicionales en este proceso, que involucra el manejo de fondos públicos y presuntas irregularidades financieras.