Diputado califica como "bochornoso" suspensión de vistas presupuestarias en la Asamblea

El legislador enfatizó que no están en contra del presupuesto en sí, sino de la manera en que se está tratando: “¿Por qué la Asamblea no va a rendir cuentas como otras instituciones, o por qué no va la Caja de Seguro Social (CSS)?”, se preguntó, subrayando la falta de transparencia en el proceso.

Diputado Zúñiga "no refleja una Asamblea democrática"

El diputado Roberto Zúñiga calificó como un acto bochornoso lo registrado ayer en la Comisión de Presupuesto de la @asambleapa, donde se suspendieron las vistas presupuestarias, y no permitió cumplir con el rol fiscalizador de ver en qué se van a invertir $30 mil millones.… pic.twitter.com/GGYFZ6pORJ — Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2024

Zúñiga continuó su crítica, señalando que el evento de ayer no refleja una Asamblea democrática, sino autoritaria, ya que no se permitió el debate entre los bloques legislativos.

"Nuestro disgusto es porque no se puede suspender las vistas y aprobar un presupuesto que no ha pasado por las consultas. Quedaron 86 instituciones por fuera y eso no es nuestra culpa. Estamos cumpliendo nuestro rol fiscalizador de ver partida por partida en qué se van a invertir esos $30 mil millones", concluyó el diputado de la Coalición Vamos.