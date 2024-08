Diputado Nelson Jackson es elegido representante de la AN en la junta del Canal de Panamá

La elección de Jackson Palmas se dio en medio de una polémica, ya que se alegó que el proceso de postulación no se realizó de manera transparente. Diputados de la bancada de la coalición "Vamos" y del Partido Panameñista expresaron su descontento, argumentando que se alteró el orden del día de manera repentina para permitir la postulación del diputado Jackson, sin dar tiempo a que otras bancadas propusieran candidatos alternativos.

Los diputados también cuestionaron el hecho de que tanto las solicitudes como la documentación requerida para la postulación de Jackson se presentaron el mismo día de la elección, lo cual generó preocupación sobre la transparencia del proceso. Durante el periodo de incidencia, algunos diputados manifestaron su malestar, describiendo el procedimiento como una “postulación y votación a tambor batiente”.

La diputada Paulette Thomas se dirigió al pleno legislativo durante el periodo de incidencia para expresar su frustración. Thomas señaló que "se dio a conocer que se abría el período de postulaciones y votación, pero no se especificó cuándo se realizaría la votación. No puede ser que solo una persona estuviera informada sobre la posibilidad de postularse, mientras que los demás no estábamos enterados de que existía esta oportunidad."