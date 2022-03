Diputado Vásquez trabajará en propuesta para reformar el artículo constitucional sobre revocatoria de mandato

AN

El proyecto recién aprobado en la Asamblea, impediría que los colectivos políticos inicien un proceso de revocatoria de mandato a un diputado cuando este no actúe de acuerdo a la línea del partido.

Esta iniciativa surge tras considerar que es la ciudadanía la que debe revocar el mandato a los diputados y no “la cúpula de un partido”, según indicó Vásquez en el programa Debate Abierto Dominical.

El pasado 15 de marzo, los diputados incluyeron y aprobaron en tercer debate, en medio de la discusión del Proyecto de Ley N° 776 que busca modificar el Código Electoral de la República de Panamá, un nuevo artículo que restablece las normas para iniciar un proceso de revocatoria de mandato a un diputado de la Asamblea Nacional.

Análisis de proyecto sobre revocatoria de mandato a diputados

El proyecto original presentado por los magistrados del Tribunal Electoral, busca hacer modificaciones relacionadas con las competencias de los juzgados y fiscalías administrativas, creadas mediante la Ley 247 del 22 de octubre de 2021 que reforma el Código Electoral, y corregir incompatibilidades entre algunos artículos contenidos en esta ley.

Sin embargo, los parlamentarios añadieron el artículo 438-A que establece que “las decisiones que se tomen aprobadas por la mayoría de los diputados de la fracción parlamentaria a la cual pertenecen, no podrán ser utilizadas por los partidos políticos como causal de revocatoria de mandato, ni de expulsión de los diputados, inscritos o no en el partido político por el cual fueron postulados”.

Actualmente, el Código Electoral permite los partidos políticos puedan revocar el mandato del diputado principal o suplente que haya postulado, inscrito o no en el partido, en caso de violación grave de los estatutos y de la plataforma ideológica, política o programática del partido, siempre y cuando estén descritas en los estatutos del partido y hayan sido aprobadas por el Tribunal Electoral con antelación a la fecha de postulación.

Vásquez añadió que debía materializar su criterio de forma constitucional, y reconoce que se equivocó al apoyar la iniciativa en primera instancia. “A los políticos no podemos idealizarlos, incluido yo, no somos perfectos, no somos dioses, debemos liderizar con el ejemplo, somos humanos", precisó.