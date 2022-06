Diputados Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva reiteran que no se reelegirán

"Como decía Gabriel, vienen momentos difíciles, pero hay dos realidades: 1. Nosotros vamos a hacer el trabajo por el cual fuimos electos hacer hasta el 30 de junio del 2024, si Dios nos da vida, y lo vamos a hacer con más fuerza, con más claridad, con más ímpetu, con la experiencia que hemos adquirido y por los mismos objetivos que nos hemos trazado, pero adicional ya estamos trabajando desde un esfuerzo político que se llama 'Vamos por Panamá' en asegurar que entren más y mejores personas a la Asamblea y a los gobiernos locales en las próximas elecciones", indicó Vásquez.

Ambos diputados indicaron que a pesar de que no optarán por la reelección de sus curules analizan otras posibilidades políticas.

"No voy a regresar a la Asamblea, voy a dedicar mi tiempo, al igual que el diputado Vásquez, a los candidatos de la coalición 'Vamos por Panamá', en el circuito 8-7, ahora 8-3, vamos a tener candidatos, no vamos a perder esa curul independiente en el 8-3, inclusive creemos que podemos tener más independientes buenos. Yo estoy evaluando las otras posibilidades políticas, no las he descartado, pero sí voy a decir, estoy claro y lo tengo firmado, no voy a buscar la reelección, no voy a regresar a la Asamblea", aseguró Silva.

Por su parte Vásquez señaló que "ese es mi mismo compromiso, yo también he estado analizando, las otras posibilidades para poder ver el tema, pero las prioridades es hacer el trabajo aquí y poder ver que más gente pueda entrar aquí".