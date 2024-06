Directiva del Club Rotario de David toma posesión

image.png Nueva directiva del Club rotario de David.

Durante el evento, el gobernador del distrito 4240 y miembro del Club Rotario de David, Antonio Singh, resaltó la labor del club en diversos proyectos de impacto social, desde la entrega de filtros de agua hasta la lucha contra la polio. Por su parte, Karen Zapata, en su discurso inaugural, destacó el legado de servicio del Club Rotario de David en la provincia de Chiriquí, así como su compromiso continuo con la niñez, la juventud y el medio ambiente.

La ceremonia también incluyó reconocimientos a destacados miembros por su dedicación y compromiso. Javier Pérez Sanjur fue designado Rotario del Año, mientras que se entregaron los reconocimientos Paul Harris a Graciela Anderson, Javier Pérez, Kelman Bosquez, entre otros. Además, se destacó la labor de Amílcar Cerrud y Carlos Bravo como defensores de la Prueba Cuádruple, así como el compromiso de Antonio Singh con el servicio rotario.

El evento concluyó con la entrega de reconocimientos especiales, como el Quite Rotarian para Josefina Farrugia y César Sanjur, y el Above and Beyond Lapel para Mirna de Mulino, en reconocimiento a su dedicación excepcional al servicio comunitario.