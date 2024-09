Director del IDAAN responde a denuncias sobre uso de carros cisternas en campaña política

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) , Juan Antonio Ducruet, se pronunció respecto a las denuncias sobre el presunto uso de camiones cisternas para repartir agua durante la campaña política. Ducruet aclaró que todos los camiones cisternas contratados por el IDAAN están bajo estricto control mediante GPS, lo que permite monitorear sus movimientos y garantizar que no se involucren en actividades políticas.

Ducruet destacó que en los contratos del IDAAN no participan diputados ni candidatos como beneficiarios ni dignatarios. Además, aseguró que cualquier contratista que sea sorprendido usando camiones cisternas para fines políticos perderá su contrato y enfrentará las consecuencias legales correspondientes.

El director también mencionó que han recibido informes sobre candidatos, tanto diputados como otros aspirantes, que habrían utilizado carros cisternas privados para distribuir agua en áreas no cubiertas por el IDAAN, especialmente en zonas invadidas. No obstante, enfatizó que estos vehículos no pertenecen ni están vinculados a la institución.

Ducruet hizo un llamado a verificar los contratos y reiteró que el IDAAN no tolerará el uso indebido de sus recursos en actividades políticas, asegurando que todo el personal y contratistas de la institución se apegan a las normativas establecidas.