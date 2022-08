Director del IMA, Carlos Motta, se levanta de la mesa de diálogo tras discusión con dirigentes

https://twitter.com/TReporta/status/1561462181773934595 El director del @IMA_Pma, Carlos Motta, decidió levantarse de la Mesa de Diálogo en Penonomé, luego de señalar que la institución no puede llevar sus productos a todos los supermercados. "Estoy hablando por mí como director del IMA, y no como Gobierno Nacional", indicó. #TReporta pic.twitter.com/lSEqhPhSe8 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 21, 2022

Los dirigentes de las agrupaciones sentados en la mesa, cuestionaron a los representantes del Gobierno Nacional sobre la disponibilidad de los productos con control de precios y Productos Panamá en comercios y agroferias.

Carlos Motta admitió que no se pueden llevar los productos a todos los supermercados.

“Yo estoy trabajando ahora mismo con el equipo mío y el equipo de Presidencia en agarrar y hacer las tiendas a nivel nacional y por mientras donde no podemos hacer tiendas hacemos ferias, en eso es lo que yo estoy. Este es el primer día que yo vengo a esta mesa de negociación, estamos trabajando nuestro equipo para ver de qué forma podemos adquirir los 36 productos que tenemos para venderlos, pero decirle que vamos a tener eso en los supermercados y tiendas a nivel nacional...yo no sé, yo estoy hablando por mí como Carlos Motta, director del IMA, no estoy hablando como Gobierno Nacional”, respondió Motta a los dirigentes.

En ese momento, los facilitadores del diálogo trataron de mediar e hicieron un llamado a la calma, pero Motta se levantó y se retiró.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, ofreció disculpas a los integrantes de la mesa por el incidente.

“La actitud del compañero Motta no refleja realmente ninguna de la actitud de lo que nosotros que hemos estado en esta mesa por 32 días, hemos estado aquí compartiendo con los miembros de la alianza, creo que tampoco representa las instrucciones que hemos recibido del Ejecutivo”, sostuvo Zapata.

Más tarde, en un comunicado, Carlos Motta se disculpó por el incidente, que calificó de desafortunado y equivocado.

"Lamento el desagrado provocado, el cual no tiene justificación alguna, pero que sí se puede explicarse como consecuencia de la tensión acumulada luego de muchas semanas de trabajo sin descanso", manifestó.