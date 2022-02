Director del Instituto Gorgas asegura que hay pruebas caseras que se venden que no son autoaplicables

El director del Instituto Conmemorativo Gorgas, Juan Miguel Pascale aseguró que ha visto en el mercado la venta de pruebas que no son de uso autoaplicable y asegura que algunas de éstas pueda que no tengan el aval de esta entidad.

"Lo que yo pude revisar de estas ofertas de estas pruebas caseras, muchas de ellas no son pruebas realmente caseras, no son pruebas para uso autoaplicable. Muchas de ellas son pruebas para uso profesional, incluso algunas de ellas ni siquiera son de uso de hisopado nasal, son hisopados nasofaríngeo y las están vendiendo a las personas. Las personas tienen que tener cuidado con lo que compran, porque problablemente no están comprando las pruebas que realmente son autoaplicadas", detalló Pascale a Debate Abierto.