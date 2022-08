Director de la ASEP justifica mudanza de la entidad a nuevas oficinas

El director de la ASEP aseguró que el cambio de oficinas no necesariamente implica que se duplique el pago de alquiler, como se ha estado diciendo.

"No necesariamente, tenemos una oficina nueva que para la ASEP es importante porque tiene un desarrollo eléctrico a través de paneles solares y tiene diversos aspectos que mejoran la calidad de la institución, por lo tanto esos son los aspectos, no necesariamente que se duplica, no tengo los detalles de los precios, porque no es un tema que manejo yo directamente, sino que maneja el departamento de administración", añadió Fuentes.