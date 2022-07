Director de la CSS: Junta directiva aprobó B/.10 millones para el programa MedicSol

Reiteró que este programa surge como un paliativo, mediante el cual los pacientes que no encuentren sus medicinas en la CSS puedan obtenerlas en comercios afiliados sin costo alguno.

Cara a Cara con Enrique Lau, director de la Caja de Seguro Social

“Nosotros hemos logrado la aprobación de B/.10 millones por la junta directiva de la CSS, que está muy consciente y clara de este tema. El propósito fundamental es que, independientemente de la estrategia que estemos haciendo para adquirir los medicamentos, surge como un paliativo MedicSol para que el paciente no se vea sacrificado por alguna situación que hace que no tengamos la medicina y que él tenga la alternativa de ir a una de las farmacias de las cadenas que ya nosotros hemos mencionado y que allí le den la medicina y la CSS pagará por él”, señaló Lau.

Explicó que los recursos para este proyecto provendrán del fondo de enfermedad y maternidad.

“El programa responsable de manejar estas enfermedades es el Programa de Enfermedad y Maternidad que se nutre con el 8% del total de las contribuciones, de este 8% el 0.5% proviene del trabajador al fondo que se usa para el pago de prestaciones económicas de corto plazo, llámese incapacidades o subsidios de maternidad, este fondo es el que financia esto, no es un fondo ilimitado”, indicó el director de la CSS.

Aclaró que en cuanto al costo, la CSS pagará un precio acordado mediante una negociación con las farmacias afiliadas.

“Amlodipina, por ejemplo, estamos conscientes que no podemos pagar 1 centavo pero tampoco queremos pagar lo que pagamos en trámite usual que eran 32 centavos, hemos pactado a 16 centavos, y ahora estamos en 14 centavos a través de un proceso continuo de negociación”, dijo Lau.

Agregó el proceso del programa MedicSol, anunciado el pasado 27 de junio por el Gobierno, será totalmente transparente, esto frente a sectores que plantean que dentro esta iniciativa de podrían dar lugar a irregularidades.

"Este (Medicsol) es un proceso que es totalmente transparente y está sometido a la veeduría social, cualquier ciudadano puede saber lo que estamos haciendo, esto no tiene nada oculto, la CSS es una institución abierta, funciona con gobierno de datos abiertos, no hay secretos, cualquier ciudadano puede entrar y ver los estados financieros, no estamos ocultando nada, puede saber el contrato que fue refrendado en la Contraloría con cada una de estas cadenas", enfatizó