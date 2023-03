Director de la CSS: "No he nombrado ninguna botella"

“No he nombrado a ningún no idóneo, no he nombrado ninguna botella, si a mí me llega una solicitud o una recomendación de políticos o no políticos, eso no es lo que determina que se nombre, lo que determina son las competencias”, Enrique Lau, director de la CSS. “No he nombrado a ningún no idóneo, no he nombrado ninguna botella, si a mí me llega una solicitud o una recomendación de políticos o no políticos, eso no es lo que determina que se nombre, lo que determina son las competencias”, Enrique Lau, director de la CSS.

Lau, asegura que a diario recibe peticiones "de toda naturaleza, cartas de recomendación de políticos, no políticos, de funcionarios, de gente común y corriente, recibo peticiones de toda índole, de gente en un país donde está siendo difícil obtener un empleo”.

https://twitter.com/TReporta/status/1640032379233337346 “No he nombrado a ningún no idóneo, no he nombrado ninguna botella, si a mí me llega una solicitud o una recomendación de políticos o no políticos, eso no es lo que determina que se nombre, lo que determina son las competencias”, Enrique Lau, director de la @CSSPanama.#CaraACara pic.twitter.com/SH1oIsK8qQ — Telemetro Reporta (@TReporta) March 26, 2023

Caso Fentanilo, continua su investigación

Acerca del caso Fentanilo que investiga el Ministerio Público, el encargado de la CSSS manifiesta que “Querer vincular que esto llegó al crimen organizado por el vínculo de mi jefe de seguridad con una persona con un prontuario de esa naturaleza, no solamente busca crear confusión, sino que pudieran llegar hasta a decir que yo estoy metido”.

Sobre posible vínculo del jefe de seguridad de la entidad con “Cholo Chorrillo” el director Cortéz, asegura que corresponderá a su director de seguridad "hacer las aclaraciones pertinentes y actuar de acuerdo a su criterio, desde el punto de vista de la CSS eso es mentira”.

“Lo grave de esto es que este medicamento no solamente se utiliza para fines médicos, sino que se utiliza como una droga, como un narcótico, existe tráfico de esto a nivel nacional e internacional”, director de Lau.

Por otro lado, el jefe al mando de la Caja de Seguro Social menciona que "hay muchas cosas que se están diciendo, muchas de ellas alejadas de la realidad… tenemos todo documentado, la persona deposita en el escritorio fuera el alcance de la vista porque se puso detrás de un mostrador”.