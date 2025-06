Docentes mantienen huelga indefinida por rechazo del Gobierno a revisar la Ley 462 de la CSS

Según los dirigentes magisteriales, la postura del Ejecutivo de no abrir un espacio para discutir posibles modificaciones a la legislación profundiza el malestar social y aleja las posibilidades de una salida consensuada a la crisis.

Continúa huelga docente indefinida ante negativa a revisar Ley 462

"Esa posición polarizada del gobierno, de no querer derogar ni revisar la Ley 462, y de hacerle ver a la población que es un tema inabordable, va a llevar al país a una profunda crisis que nosotros no deseamos. Creemos firmemente que el diálogo es la vía", afirmó uno de los voceros del sector educativo.

Los docentes han reiterado su llamado a una mesa de diálogo abierta y vinculante, en la que se escuchen las propuestas de todos los sectores afectados por la reforma al sistema de pensiones.

El conflicto se suma a otras expresiones de rechazo a la Ley 462 por parte de organizaciones sociales, sindicatos y colectivos ciudadanos que exigen su derogación inmediata.