DRP realiza las investigaciones disciplinarias en dos casos que involucran a oficiales policiales

Detalló que el primer caso tuvo lugar en el corregimiento de Ancón el 31 de julio del 2022, en el mismo estuvo vinculado un oficial que estaba vestido de particular y una unidad con el rango de cabo que le solicitó la licencia de conducir, en medio de lo cual ocurrió un altercado. Se abrieron tres investigaciones disciplinarias por la conducta de ambos.

El otro caso se registró el 18 de octubre en Pacora y vincula a un oficial que estaba en estado de embriaguez comprobada, ocasionó un accidente y se alteró contra las unidades policiales, por lo cual se abrieron los procesos correspondientes.

En el primer caso “ya la DRP está desarrollando una investigación al respecto y obviamente que allí tiene que haber resultados por lo que se dio en ese lugar (Ancón); el otro por una unidad que aparece y ocasionó un accidente y luego se altera en contra de los uniformados también va a ser llamado a Junta Disciplinaria superior por la actitud y la Junta Disciplinaria superior es quien va a determinar si él, por ese accionar, va a quedar fuera de la institución o a qué sanción va a ser acreedor”, agregó el director de la Policía Nacional.

Por otro lado, Dornheim dio a conocer que hasta la fecha han recibido alrededor 1,300 denuncias y se ha destituido a 120 policías producto de estas investigaciones y "no solamente de niveles bajos, estamos hablando de dos comisionados que se le ha pedido las baja, a uno de estos dos incluso se le ha solicitado la baja en dos ocasiones por diferentes faltas al Reglamento Disciplinario Interno de la institución y nosotros no vamos a permitir y no vamos a perdonar este tipo de actitudes que van en detrimento de la primera institución de seguridad del país”