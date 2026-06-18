EE.UU. ofrece hasta $15 millones por información sobre cabecillas de la Mara Salvatrucha

EE.UU. ofrece recompensa de hasta $15 millones por cabecillas de la MS-13

Estados Unidos (EE.UU.) anunció este jueves una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura de dos presuntos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras.

Se trata de Yulan Adonay Archaga Carías, conocido con el alias de "Porky", y Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias "Cuervo", señalados por las autoridades estadounidenses como figuras clave dentro de la estructura criminal.

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Recompensas de hasta $10 millones y $5 millones

De acuerdo con el Departamento de Estado, se ofrecen hasta 10 millones de dólares por información que permita la captura de Archaga Carías, quien además figura en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Por su parte, la recompensa por Morales Zelaya asciende a cinco millones de dólares.

Acusados de narcotráfico, asesinatos y secuestros

Según la acusación presentada en Estados Unidos, ambos individuos son considerados miembros de alto rango de la MS-13 en Honduras y estarían vinculados a actividades como narcotráfico, lavado de dinero, asesinatos y secuestros.

Estados Unidos anunció este jueves que ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura de los cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras Yulan Adonay Archaga Carías, alias 'Porky'; y Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias… pic.twitter.com/QM4v3kjIpR — Telemetro Reporta (@TReporta) June 18, 2026

Las autoridades sostienen que los dos presuntos cabecillas dirigen operaciones criminales de la organización en la región.

Investigación es liderada por grupo especial

La investigación es desarrollada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), integrado por diversas agencias federales estadounidenses.

Este equipo tiene como objetivo identificar, perseguir y desarticular organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas.

MS-13 fue catalogada como organización terrorista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, clasificó el año pasado a la Mara Salvatrucha como una organización terrorista, junto con varios cárteles mexicanos de la droga y la organización criminal venezolana conocida como Tren de Aragua.

La MS-13 surgió en la década de 1980 en Los Ángeles, California, y posteriormente expandió su presencia hacia países de Centroamérica y distintas ciudades de Estados Unidos.

Actualmente, las autoridades la vinculan con delitos como extorsión, tráfico de drogas, homicidios y otras actividades criminales violentas.

FUENTE: EFE