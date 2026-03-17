El Festival de Cometas y Panderos 2026 se traslada a La Chorrera este domingo

La Asociación de Profesionales Chino-Panameña anunció que el Festival de Cometas y Panderos se traslada a La Chorrera, específicamente a Town Center Costa Verde, el domingo 22 de marzo.
Competencias y zonas de exhibición
Los participantes del Festival de Cometas y Panderos tendrán hasta el viernes 20 de marzo para inscribirse en línea. El evento contará con tres categorías de concurso:
- Artesanal
- Comercial
- Artesanal Temática.
Embed - APROCHIPA on Instagram: "Expertos cometeros Les anunciamos que están oficialmente abiertas, las inscripciones en línea de nuestro concurso de cometas y Panderos 2026, en sus tres categorías principales: Artesanal Comercial Artesanal Temática Para mayor información, inscripción y bases del concurso, accede a www.aprochipa.org o al link en nuestro perfil Tienes hasta el 20 de Marzo para inscribirte. Te esperamos! Domingo 22 de Marzo Futuro Town Center de Costa Verde Chorrera 10:00 am a 6:00 pm Boletos en taquilla. General $3, Dúo/Pareja $5 Niños menores de 5 años, entran GRATIS Nos vemos "
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El recinto estará dividido en tres áreas estratégicas:
- La Zona de Competencias y Exhibición, es de uso exclusivo para los participantes de la competencia de cometas y del show de Cometeros internacionales.
- El Área Central, en donde podrás disfrutar de espacios abiertos para volar cometas, gozar con los shows en tarima y degustar de deliciosa gastronomía en la Vereda Gastronómica y Mercadito de Emprendedores, así como también será la zona de acceso general al Festival.
- La Zona de Estacionamientos gratuitos, para todos los visitantes al Festival, ubicados al frente del Colegio San Agustín.
Impacto social en La Chorrera
Además de la exhibición aérea, el Festival de Cometas y Panderos mantendrá su enfoque solidario en La Chorrera.
Las entradas tendrán un costo de $3 general y $5 en promoción dúo, mientras que los niños menores de 5 años entran gratis. Los fondos recaudados serán destinados a las obras sociales de Aprochipa.
Asimismo, el festival será pet friendly y contará con un área de adopción responsable, permitiendo que las familias de Panamá Oeste disfruten de una jornada integral de 10:00 am a 6:00 pm.
Embed - APROCHIPA on Instagram: "Hey listo para vernos el Domingo? ¿Cómo llegar? En Google maps colocas "Festival de Cometas y Panderos 2026" o encuentras el link en nuestras historias destacadas o enlace del perfil Si eres más aventurero, puedes ubicarte directamente como referencia al Colegio San Agustín de Chorrera y puedes acceder desde la entrada de Market Plaza o desde Montelimar Tendremos 3 zonas importantes que debes conocer: 1) La Zona de Competencias y Exhibición, es de uso exclusivo para los participantes de la competencia de cometas y del show de Cometeros internacionales. 2) El Área Central, en donde podrás disfrutar de espacios abiertos para volar cometas, gozar con los shows en tarima y degustar de deliciosa gastronomía en la Vereda Gastronómica y Mercadito de Emprendedores, así como también será la zona de acceso general al Festival 3) La Zona de Estacionamientos gratuitos, para todos los visitantes al Festival, ubicados al frente del Colegio San Agustín. Domingo 22 de Marzo Futuro Town Center de Costa Verde Chorrera 10:00 am a 6:00 pm Boletos en taquilla y en @tustiquetes Donación, entrada general $3, duos $5 y niños menores a 5 años entran GRATIS Para mayor información www.aprochipa.org Todas las donaciones recibidas son a beneficio de las obras sociales y culturales de Aprochipa, ONG debidamente constituida desde 1967 "
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