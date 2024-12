El pequeño Xavier, de 8 años, vence el cáncer Linfoma de Hodgkin.

El pequeño Xavier Samudio, de 8 años de edad, logró vencer el Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que se forma en los ganglios linfáticos, tras un año de lucha contra la enfermedad. "Me sentí triste y pensé que no me iba a recuperar. Yo sentía que la enfermedad era muy pesada, muy incómoda, no podía compartir con mi familia", dijo el pequeño.