El procurador de la Nación se refiere a las recientes destituciones en el Ministerio Público

"Yo creo que es importante establecer que cuando el Ministerio Público tiene reveses, las criticas que centran, mucho en el señor procurador. No obstante, cuando el procurador toma decisiones a fin de mejorar la situación, no puede ser que nuevamente las criticas se centren. Permítanme manejar la institución, confíen en la institución. No hagan cálculos políticos a cada decisión que se toma", expresó ante los medios de comunicación el procurador.

Algunos sectores califican la medida como un atentado contra el estado de derecho. Además, han sostenido que como resultado de esto, el grado de inversión panameño podría verse afectado.