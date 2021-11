Empresa privada ve difícil aumentar el salario mínimo y trabajadores buscan hacer un solo ajuste salarial a nivel nacional

"Yo he participado en las últimas cinco discusiones de salario mínimo y te puedo decir que en ninguna ha existido una situación económica tan, pero tan difícil para la discusión del tema del salario mínimo. Nosotros tenemos que tener claro que este no es un tema de emoción, de que si me gusta o no me gusta, son cifras, es la economía del país", señaló el representante del sector privado Juan Antonio Ledezma.