Empresarios le piden al Gobierno acciones más concretas sobre la CSS y la reactivación económica

"Se le dio muy poca relevancia al tema de los acuerdos de las mesas de reactivación económica que tenemos con el sector privado y las 47 propuestas o acciones que en este momento deben llevar, se mencionó, pero no se le dio la profundidad que siento que debió tener, ¿por qué? Porque cuando hablamos de esas acciones, hablamos de ejecución ¿qué vamos hacer para conseguir los objetivos? Ahí siento que nos faltó un poco más de aclaración", recalcó Suárez.

Empresarios consideran que el Gobierno debe tener más claras las acciones para la reactivación económica en el 2022 TReporta

La presidenta de Apede indicó que hay que tratar el tema de desempleo y disminuir la informalidad; y sobre este tema destacó el Gobierno necesitará ayuda.

Además Suárez señaló que entre los temas controversiales para ellos que planteó el Gobierno está el aumento del salario mínimo, ya que hay áreas que apenas se están reactivando y no presentan números positivos y se les impuso este aumento, también indicó que no se abordó el tema de la salida de Panamá sobre las listas grises que impide la atracción de inversión extranjera al país.

Cciap: Caja de Seguro Social es un tema a tratar

Para el presidente de la Cciap es inconcebible que la actual administración gubernamental no trate el tema de la Caja de Seguro Social (CSS), por lo que le hizo un llamado de atención al presidente sobre esta problemática.

"La Caja de Seguro Social llama a una atención inmediata", José Ramón Icaza TReporta

"Para nosotros no es aceptable de que esta administración no atienda el problema de la Caja de Seguro Social, por lo que no sería responsable dilatar este problema y dejarle el problema a la próxima administración. Y quiero ser muy enfático con este asunto cuando uno hace la corrida y uno ve la magnitud del problema de la Caja de Seguro Social realmente llama la atención y llama a una solución urgente, inmediata y de hecho ya hay propuestas en la mesa que estamos a la espera que sean discutidas y que se hagan las corridas correspondientes y que sean los actores de la mesa: Gobierno, sector trabajador, sector empleador, quienes logremos una solución que sea primeramente solidario, segundo que sea universal, tercero que sea sostenible y cuarto que sea justo y eso es lo que hemos propuesto", señaló Icaza.

Ambos líderes empresariales indican que el informe presidencial debió ser más enfático en cómo va a realizar las obras y le faltan los indicadores de desempeño que indiquen qué impacto tienen las ayudas sociales y la generación de empleos a través de las obras que van a desarrollar.