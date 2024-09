¡En exclusiva! Ministra Lucy Molinar: "El estudiante es la prioridad"

"El estudiante es la prioridad", detalló Molinar al destacar las acciones que se están llevando a cabo para digitalizar la educación, como la entrega de laptops para estudiantes de 7° a 10°, que iniciará el próximo periodo escolar con el apoyo de la organización One Laptop per Child (OLPC).

"Estamos intentando reestructurar y poner orden a este gran barco. Hay gente que ha estado en el sistema con muy buena intención y desesperada por falta de norte, pero hay otra que ha estado para hacer grandes negocios o ver políticamente cómo se beneficia", @lucymolinarj.… pic.twitter.com/WEvq1cAv6d — Telemetro Reporta (@TReporta) September 9, 2024

La ministra resaltó la comunicación que ha mantenido con los gremios docentes; sin embargo, indicó que ha tenido que recalcar a los supervisores regionales que el calendario escolar 2024 debe cumplirse tal y como está estipulado, tras recibir información de que algunos centros educativos están reestructurando las últimas semanas de clases del segundo semestre.

En la entrevista, sostuvo que la pandemia del covid-19 afectó en gran medida la educación de los niños y adolescentes panameños. Como resultado, hizo un llamado a todos los sectores de priorizar a los estudiantes de todos los niveles educativos.

En cuanto a los comités psicopedagógicos, reconoció que existe una situación de salud mental en Panamá y confirmó que están en proceso de complementarlos en los planteles educativos, con el objetivo de brindar soporte a los niños que necesitan el respaldo de familiares y profesiones de la salud.

"Estamos teniendo problemas de salud mental muy graves, la gente no tiene conciencia de la gravedad, si la casa y la escuela están unidas, es más fácil detectar problemas", @lucymolinarj #TReporta — Telemetro Reporta (@TReporta) September 9, 2024

Molinar se refirió al fallo de la CSJ que declara que las escuelas privadas no deben negarle el acceso a las clases a los estudiantes. Sobre el tema, defendió que al estudiante no se le puede perjudicar; no obstante, recomendó a los acudientes cumplir con sus responsabilidades de pago.

Para los gastos de graduaciones, sugirió evitar los gastos excesivos, para no sacrificar a los padres de familias con los pagos de las festividades de final de curso de los estudiantes de 9° y 12° de colegios oficiales y particulares.

Respecto a las escuelas rancho, mencionó que se arreglarán todas las que sean posibles, basándose en un plan estructural. Se ocuparán de establecer colegios con los niveles educativos completos en las áreas de difícil acceso.

"El fenómeno de las escuelas rancho hay que entenderlo, el Estado no se va a mover al ritmo de los indígenas que son inmigrantes. Cuando se mueve una familia con 15 niños hay que ponerle un docente. Las vamos a arreglar todas las que se puedan basados en un plan estructural",… — Telemetro Reporta (@TReporta) September 9, 2024

Al referirse a por qué volvió al MEDUCA, comentó que fue una de las decisiones más difíciles de su vida. Antes de aceptar, detalló que tuvo conversaciones con su familia y recordó la satisfacción que le produjo haber dejado el ministerio hace diez años debido a la estructura del sistema estructura y a los procesos positivos trabajados para el sector educativo.