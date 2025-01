EN VIVO: Informe del presidente Mulino desde la Asamblea Nacional

Live Blog Post

Presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, rinde informe a la nación

"Una vez elegida presidenta me comprometí a realizar acciones que ayuden a mejorar la confianza del pueblo panameño y una de las primeras medidas fue no utilizar los fondos de la planilla 172, lo que produjo la no renovación de 2 mil contratos atendiendo el reclamo de la sociedad y esos recursos fueron puestos a disposición del MEF y hubo una reducción de personal, desvinculando a 600 funcionarios que me encontré en los pasillos sin funciones", indicó la diputada presidenta.