¡En vivo! Informe del presidente Mulino desde la Asamblea Nacional, hoy 2 de enero

Presidente Mulino habla sobre el nombramiento del nuevo magistrado del Tribunal Electoral

“En el Tribunal Electoral el licenciado Narciso Arellano y su magistrada suplente María Eugenia Pérez, también rompen un molde porque desde 1990 el presidente no nombra a miembros de su partido político en el Tribunal Electoral y lo hice con plena consciencia de que eso era así, me gané críticas políticas por supuesto, no es un mal puesto desde el punto de vista politiquero”, enfatizó el mandatario.

