Live Blog Post

Pregunta : ¿Su gobierno está contemplando una reforma tributaria que no sea un cambio en el ITBMS?

"No, no se está pensando en ningún tipo de ajuste fiscal, reforma, llámese como se llame de ningún tipo de impuesto, se está haciendo un esfuerzo en recaudar más, con el ánimo de llenar las arcas del Estado, no solo para la CSS, el déficit cerró el 2024 en 7.3%, que es altísimo, y es una composición de muchas cosas, entre ellas la recaudación", respondió el presidente panameño.