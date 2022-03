Este sábado realizarán jornada de asesoría legal para familiares de privados de libertad

Esta es la segunda jornada de asesoría que organiza este grupo de abogados independientes, la primera se realizó el pasado 16 de octubre y según Villarreal hubo necesidad de promover otra a solicitud de los familiares.

La asistente legal informó que en la jornada habrá intervención de la Defensoría del Pueblo, del Mecanismo de Prevención de la Tortura en Panamá y del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh).

La primera entidad hará una recopilación de las quejas que puedan tener los familiares, mientras que el segundo organismo desarrollará lo pertinente a los derechos humanos de los reclusos. El Inadeh hará listas para que en el futuro los privados de libertad puedan inscribirse en distintos cursos en los centros penitenciarios.

"La jornada pasada sí recibimos mucha quejas de que las personas no saben cómo hacer para que los detenidos puedan trabajar, estudiar, hacer algo de provecho, recortar su pena por medio de una conmutación porque en el penal les indican que no hay plazas de trabajo, no hay plaza para estudios", precisó.

En esa dirección, destacó que es importante que los familiares proporcionen la información que dé a conocer el estatus actual de los privados de libertad, así como los certificados de nacimiento y los créditos escolares que tengan para que de esta forma ellos puedan colaborar con la solicitud de inscripción en los cursos.

Alexandra Villarreal señaló que a la primera jornada asistieron aproximadamente 60 personas, pero dijo que en esta ocasión se esperan más. Agregó que para mayor información deben contactar al 6867-0786.