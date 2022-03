Estudiantes de décimo grado del IFN son devueltos a sus casas por falta de sillas y tableros

Estudiantes de décimo grado del Instituto Fermín Naudeau ( IFN ) debieron retirarse del plantel, luego de que así se lo solicitaran directivos del centro educativo debido a la falta de equipamiento en sus salones, no hay sillas ni tableros.

“No pueden estar de pie todo el día aquí, porque no me parece correcto. No se han equipado los salones del sótano, les dije claramente que los que podían llamar a sus acudientes los llamaran para que los vinieran a retirar”, se escucha decir a un profesor en un video grabado por un acudiente.