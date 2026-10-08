Estudiaron Derecho, pero dicen que no pueden ejercer: piden cambios a la Ley 500

Un grupo de egresados de Derecho y Ciencias Políticas acudió al Pleno de la Asamblea Nacional para solicitar la inclusión de un parágrafo transitorio en la legislación que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá, modificada mediante la Ley 500 de 2025. Los afectados aseguran que los nuevos requisitos dificultan la obtención de su idoneidad profesional.

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¿Por qué los egresados de Derecho piden modificar la Ley 500?

Yanibeth Gómez, una de las representantes del grupo, explicó ante el Pleno que la modificación legal contempla tres vías para acceder a la idoneidad de abogado.

Sin embargo, sostuvo que quienes culminaron sus estudios antes de la aprobación de la Ley 500 enfrentan dificultades para acogerse a dos de esas alternativas.

Egresados de licenciaturas en Derecho y Ciencias Políticas se presentaron ante el Pleno de la Asamblea Nacional para pedir que se incluya un parágrafo transitorio en la ley que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá, modificada por la Ley 500 de 2025.



Tras la modificación… pic.twitter.com/FwuDHxWotk — Telemetro Reporta (@TReporta) October 8, 2026

Según Gómez, los egresados que ya cuentan con su diploma no pueden optar por el examen ni por la presentación de una tesis indexada, debido a que concluyeron su formación académica.

La representante señaló que, bajo esa interpretación, la única alternativa disponible sería realizar un voluntariado de tres meses, requisito que consideran difícil de cumplir para quienes mantienen compromisos laborales.

¿Qué solicitan los egresados a la Asamblea Nacional?

Los afectados pidieron que se incluya un parágrafo transitorio para atender la situación de quienes cursaron o finalizaron sus estudios antes de la modificación de la ley.

La diputada Shirley Castañedas presentó el Anteproyecto de Ley 139, relacionado con esta solicitud.

El grupo pidió que la iniciativa sea prohijada por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales para que pueda avanzar hacia su discusión y eventual aprobación.

Los egresados consideran que esta modificación permitiría atender las dificultades que, según denuncian, enfrentan para obtener la idoneidad y ejercer profesionalmente como abogados en Panamá.