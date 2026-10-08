¡Impresionante! Captan tromba marina desde una embarcación rumbo a Isla Grande

Una tromba marina fue captada por personas que viajaban a bordo de una embarcación con destino a Isla Grande, en la provincia de Colón. El fenómeno meteorológico, caracterizado por la formación de un torbellino sobre una superficie de agua, llamó la atención de los ocupantes, quienes registraron el momento.

¿Qué es una tromba marina y cómo se forma?

Una tromba marina es un fenómeno atmosférico que consiste en una columna de aire en rotación que se desarrolla sobre una superficie de agua y puede estar asociada con nubes de tormenta.

Este tipo de fenómeno presenta características similares a las de un tornado, aunque se produce sobre el agua.

Una tromba marina fue captada por personas a bordo de una embarcación que se dirigía hacia Isla Grande, en Colón.



Este fenómeno atmosférico se caracteriza por un intenso vórtice o torbellino, que puede medir hasta 200 metros de diámetro y alcanzar los 1,000 metros de altura… pic.twitter.com/sJELrvCDnI — Telemetro Reporta (@TReporta) October 8, 2026

Las trombas marinas pueden alcanzar dimensiones considerables. Algunas descripciones meteorológicas señalan que pueden medir hasta 200 metros de diámetro y extenderse hasta unos 1,000 metros de altura, con una duración aproximada de entre 15 y 20 minutos, aunque sus características varían según las condiciones atmosféricas.

¿Son peligrosas las trombas marinas para las embarcaciones?

Las trombas marinas pueden representar un riesgo para las embarcaciones debido a los vientos intensos y las condiciones adversas que pueden producirse en sus alrededores.

Ante la presencia de este fenómeno, se recomienda evitar aproximarse, mantener una distancia prudente y seguir las indicaciones de las autoridades marítimas y meteorológicas.

En el caso registrado durante el recorrido hacia Isla Grande, no se han informado afectaciones a la embarcación ni personas lesionadas.