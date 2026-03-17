Evadido de La Joyita fue capturado en la Gran Estación de San Miguelito

Recapturan a prófugo de La Joyita en plena zona comercial de San Miguelito

Un privado de libertad que se había evadido del Centro Penitenciario La Joya fue recapturado por unidades de la Policía Nacional de Panamá en el área de Gran Estación de San Miguelito .

La entidad informó que el capturado fue identificado como Enrique Raúl Soto, quien mantiene una condena de 25 años de prisión por diversos delitos.

Condena por múltiples delitos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033928225974284521?s=20&partner=&hide_thread=false Un privado de libertad que se había evadido del Centro Penitenciario La Joya, fue recapturado por unidades de la @policiadepanama en el área de La Gran Estación de San Miguelito.



La entidad detalla que se trata de Enrique Raúl Soto, quien mantiene una condena de 25 años de… pic.twitter.com/K7Ve84RVns — Telemetro Reporta (@TReporta) March 17, 2026

De acuerdo con el informe oficial, entre los delitos por los cuales fue sentenciado se encuentran la posesión ilícita de arma de fuego y delitos relacionados con drogas.

Puesto a órdenes de las autoridades

Tras su recaptura, el individuo fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes deberán determinar la responsabilidad penal correspondiente por el delito de evasión.

La Policía Nacional de Panamá reiteró su compromiso en la búsqueda y captura de personas requeridas por la justicia, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el país.