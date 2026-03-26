Evento gratis en Alcaldía de Panamá: Mujeres que trazan líneas en Soho Mall

La Alcaldía de Panamá , en conjunto con la Fundación Triángulo de la Mujer, anunció que todo está listo para el evento “Mujeres que trazan líneas”, una jornada enfocada en el bienestar integral y el crecimiento personal. La actividad se realizará este sábado 28 de marzo, de 3:00 p.m. a 8:00 p.m., en Soho Mall, con entrada totalmente gratuita.

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El evento marca el cierre del Mes de la Mujer y busca reunir experiencias, conocimiento y propósito en torno a tres pilares clave:

Amor propio

Salud

Belleza

“Mujeres que trazan líneas” se presenta como un espacio donde cada historia inspira y contribuye a construir una sociedad más consciente e inclusiva.

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Panelistas y especialistas invitadas

El encuentro contará con la participación de expertas en distintas áreas:

Sara Saldarriaga (salud preventiva)

Anaís Solís

Vanessa Calviño

Marisela Moreno

Anyoli Ábrego

Durante la jornada compartirán reflexiones sobre bienestar, desarrollo personal y autoestima.

‍ Actividades para cuerpo y mente

Además de las charlas, el evento incluirá:

Ejercicios funcionales con Rosa y Nexy

Sesión de zumba con Laurenis Martínez

Estas actividades buscan promover hábitos saludables y equilibrio integral. Las inscripciones están abiertas a través del formulario en línea. Se recomienda registrarse con anticipación, ya que el cupo puede ser limitado.