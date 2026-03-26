Panamá Nacionales -  26 de marzo de 2026 - 15:59

Evento gratis en Alcaldía de Panamá: Mujeres que trazan líneas en Soho Mall

“Mujeres que trazan líneas” será un evento gratuito en Soho Mall por la Alcaldía de Panamá, este 28 de marzo con charlas, salud y bienestar.

Evento gratis en Alcaldía de Panamá

Evento gratis en Alcaldía de Panamá

@Mupa
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá, en conjunto con la Fundación Triángulo de la Mujer, anunció que todo está listo para el evento “Mujeres que trazan líneas”, una jornada enfocada en el bienestar integral y el crecimiento personal. La actividad se realizará este sábado 28 de marzo, de 3:00 p.m. a 8:00 p.m., en Soho Mall, con entrada totalmente gratuita.

El evento marca el cierre del Mes de la Mujer y busca reunir experiencias, conocimiento y propósito en torno a tres pilares clave:

  • Amor propio
  • Salud
  • Belleza

“Mujeres que trazan líneas” se presenta como un espacio donde cada historia inspira y contribuye a construir una sociedad más consciente e inclusiva.

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Panelistas y especialistas invitadas

El encuentro contará con la participación de expertas en distintas áreas:

  • Sara Saldarriaga (salud preventiva)
  • Anaís Solís
  • Vanessa Calviño
  • Marisela Moreno
  • Anyoli Ábrego

Durante la jornada compartirán reflexiones sobre bienestar, desarrollo personal y autoestima.

‍ Actividades para cuerpo y mente

Además de las charlas, el evento incluirá:

  • Ejercicios funcionales con Rosa y Nexy
  • Sesión de zumba con Laurenis Martínez

Estas actividades buscan promover hábitos saludables y equilibrio integral. Las inscripciones están abiertas a través del formulario en línea. Se recomienda registrarse con anticipación, ya que el cupo puede ser limitado.

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