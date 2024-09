Exdirector del IFARHU, Nando Meneses, aclara uso de becas y auxilios económicos

Meneses explicó que la administración anterior no fue la única en otorgar becas y auxilios económicos a allegados. Según él, el programa de auxilios se remonta a hace 20 años, y su implementación ha sido una práctica común en diversas administraciones. “El Presidente hizo pública la lista de auxilios del 2014 al 2024, lo que demuestra que estos auxilios no surgieron en nuestra administración, sino que han sido una práctica extendida”, comentó Meneses.

Meneses explica su trayectoria como docente en la Universidad de Panamá

Sobre su experiencia personal, Meneses detalló que su decisión de ser docente en la Universidad de Panamá se realizó durante la pandemia, en el Centro Regional de Veraguas, donde comenzó a trabajar de manera virtual. Años después, solicitó el traslado al campus principal, cumpliendo con todos los requisitos y sin pasar por ningún escalafón.

En cuanto a los auxilios económicos, Meneses aseguró que todos los pagos se efectúan mediante una planilla y que cualquier persona con méritos académicos puede optar por una beca de excelencia, sin importar su estrato social. Los auxilios se manejan bajo una partida específica para estos fines.

Meneses aclara el propósito de las revisiones de expedientes

Meneses también abordó las revisiones de expedientes solicitadas por diversas instituciones. Aclaró que estas revisiones no siempre estaban relacionadas con auxilios económicos, sino que podrían haber sido solicitadas por la Asamblea, la Presidencia, el despacho de la Primera Dama, el Ministerio de Desarrollo Social, entre otros.

Meneses comparte su opinión sobre la regulación de las becas y auxilios

"Si te vas al mérito académico del estudiante, no importa si eres rico o pobre, puedes pedir una beca de excelencia, como el caso de Senacyt, donde también te puedes encontrar hijos de ministros con becas de Senacyt, ¿Para ellos no está mal porque se llaman becas de excelencia y acá está mal porque se llaman auxilios?", indicó exdirectro del IFARHU, al referirse al problema de la reglamentación de la norma sobre a quién debe ir dirigida la ayuda.

"Si te vas al mérito académico del estudiante, no importa si eres rico o pobre, puedes pedir una beca de excelencia, como el caso de @senacyt, donde también te puedes encontrar hijos de ministros con becas de @senacyt, ¿Para ellos no está mal porque se llaman becas de excelencia… pic.twitter.com/a07nUiAPZo — Telemetro Reporta (@TReporta) September 8, 2024

El exdirector expresó su esperanza de que se realice una auditoría de los auxilios económicos otorgados, para verificar que los beneficios llegaron a la población más vulnerable del país. “La universidad está al tanto de que nuestra administración fue la que más les apoyó. Renuncié al IFARHU hace un año y medio, y este tema ha estado presente durante los últimos dos años”, concluyó Meneses.