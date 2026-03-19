Expo Vivienda CAPAC ofrecerá más de 300 proyectos y $80 millones en ventas

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) anunció la celebración de la vigésima tercera edición de "Expo Vivienda Capac 2026", que se llevará a cabo del 16 al 19 de abril en el Panama Convention Center.

Consolidada como la feria inmobiliaria más importante del país, el evento reunirá a más de 100 promotoras, entidades financieras y proveedores del sector.

La vitrina inmobiliaria presentará una oferta superior a los 300 proyectos habitacionales distribuidos en diversas zonas del territorio nacional, con opciones adaptadas a distintos presupuestos.

La presidenta de la Capac, Irene Orillac de Simone, destacó que esta edición cobra especial relevancia tras la entrada en vigor, en enero de 2026, de la nueva Ley de Interés Preferencial, la cual dinamiza el acceso a la vivienda para las familias panameñas.

Se proyecta la asistencia de más de 10,000 visitantes y la generación de aproximadamente 80 millones de balboas en transacciones hipotecarias.

Para facilitar el acceso al recinto, el gremio informó que habrá transporte gratuito desde la estación del Metro 5 de Mayo durante los días de feria.

Detalles del evento:

Entrada General: B/. 2.00

Jubilados y Adolescentes: B/. 1.50

Ubicación: Panama Convention Center (Amador)