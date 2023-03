Expresidente Martín Torrijos "No estoy abandonando el Torrijismo"

Luego de anunciar su candidatura presidencial en las elecciones generales 2024 y subrayar que el mismo sería sin el PRD, el expresidente Martín Torrijos resaltó que "No he dejado de participar en una elección del Partido Revolucionario Democrático" indicando que no solo a lo interno, sino que ha apoyado a los candidatos, mencionando que nunca se ha desinteresado de los problemas del país.

Según el exmandatario Torrijos manifestó en exclusiva a Telemetro Reporta, Panamá requiere un nuevo tipo de liderazgo para encontrar las soluciones a los problemas que aquejan al país, mencionando que "el futuro de todos los panameños pasa por atender la educación, y no es solo un tema de infraestructura".

https://twitter.com/TReporta/status/1633448138521321473 El expresidente @MartinTorrijos manifestó que Panamá requiere un nuevo tipo de liderazgo para encontrar las soluciones a los problemas que aquejan al país. "Hoy quienes dirigen el PRD no saben qué piensan los panameños y si lo saben les da igual", expresó. #TReporta pic.twitter.com/VStaQFkR8b — Telemetro Reporta (@TReporta) March 8, 2023

Más del 54% de los panameños nacieron después de la época de Omar Torrijos, menciona el ex jefe de estado y señala que las bases del PRD son víctimas de los que hoy dirigen el partido, "y han utilizado el nombre de Torrijos para desvirtuar el partido".

"No es solo cuál es el instrumento político para llegar, sino cómo sumamos voluntades y personas que dicen: no me siento representado aquí, con esa visión mirar hacia el futuro" señala Torrijos.

Torrijos explica que los problemas de la Caja de Seguro Social (CSS) conlleva un impacto económico de 1,400 millones de dólares por año. También menciona que el torrijismo está en el sentimiento y las raíces de los panameños, no en un apellido ni mucho menos en un partido. "Los panameños no van a vivir del recuerdo, sino la suma de voluntades y enfrentar los problemas

Además menciona que ha iniciado conversaciones con partidos políticos y reuniones en comunidades para iniciar el proceso de su precandidatura e indica que el pasado no puede estar persiguiendo el futuro, "esta sociedad cambió y si no entendemos lo que hicimos mal no podremos corregir hacia el futuro" puntualizó.