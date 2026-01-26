Coclé Nacionales -  26 de enero de 2026 - 09:19

Fallece ciudadano tras ser hallado flotando en Playa Juan Hombrón

SENAN informó el fallecimiento de un ciudadano encontrado flotando en Playa Juan Hombrón, Coclé, pese a maniobras de RCP.

@SENAN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) informó sobre el fallecimiento de un ciudadano que fue encontrado flotando en Playa Juan Hombrón, provincia de Coclé.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre fue auxiliado inicialmente por bañistas, quienes le brindaron asistencia inmediata mientras se alertaba a las autoridades. Posteriormente, al llegar al sitio, unidades del SENAN continuaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Pese a los esfuerzos realizados por los rescatistas y las personas que se encontraban en el área, el ciudadano perdió la vida en el lugar.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar las medidas de seguridad en playas, especialmente durante actividades recreativas, y a seguir las recomendaciones de los estamentos de emergencia.

