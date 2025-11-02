La Policía Nacional anunció el dispositivo de inversión de carriles con motivo de las Fiestas Patrias 2025, que se implementará en dirección hacia el interior del país desde el domingo 2 de noviembre hasta el miércoles 5 de noviembre.
Fiestas Patrias 2025: inversión de carriles para este domingo 2 de noviembre
La Policía Nacional anunció el dispositivo de inversión de carriles con motivo de las Fiestas Patrias 2025 de este domingo 2 de noviembre.
Inversión de carriles hacia el interior inicia a las 2:30 p.m.
Fiestas Patrias 2025: Inversión de carriles
Domingo 2 de noviembre: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Tres carriles hacia el interior
- Inicia a las 2:30 p.m. en la Avenida de Los Mártires (BDA).
- Culmina en Burunga, Arraiján cabecera.
Tres carriles hacia La Chorrera
- Inicia en El Nazareno de La Chorrera y culmina en Sajalices de Capira.
- Inicia en Sajalices de Capira y finaliza en San José de San Carlos.
Retorno hacia Panamá
Miércoles 5 de noviembre: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Tres carriles de retorno
- Inicia en Campana de Capira y culmina en El Nazareno de La Chorrera.
- Comienza en San José de San Carlos y finaliza en Sajalices de Capira.
