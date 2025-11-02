Panamá Nacionales -  2 de noviembre de 2025 - 08:00

Fiestas Patrias 2025: inversión de carriles para este domingo 2 de noviembre

La Policía Nacional anunció el dispositivo de inversión de carriles con motivo de las Fiestas Patrias 2025 de este domingo 2 de noviembre.

Inversión de carriles para este domingo 2 de noviembre.

Inversión de carriles para este domingo 2 de noviembre.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

La Policía Nacional anunció el dispositivo de inversión de carriles con motivo de las Fiestas Patrias 2025, que se implementará en dirección hacia el interior del país desde el domingo 2 de noviembre hasta el miércoles 5 de noviembre.

Fiestas Patrias 2025: Inversión de carriles

Domingo 2 de noviembre: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Tres carriles hacia el interior

  • Inicia a las 2:30 p.m. en la Avenida de Los Mártires (BDA).
  • Culmina en Burunga, Arraiján cabecera.

Tres carriles hacia La Chorrera

  • Inicia en El Nazareno de La Chorrera y culmina en Sajalices de Capira.
  • Inicia en Sajalices de Capira y finaliza en San José de San Carlos.

Retorno hacia Panamá

Miércoles 5 de noviembre: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Tres carriles de retorno

  • Inicia en Campana de Capira y culmina en El Nazareno de La Chorrera.
  • Comienza en San José de San Carlos y finaliza en Sajalices de Capira.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/policiadepanama/status/1983301500094034434&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

MEF desmiente aumento reciente del impuesto a bebidas alcohólicas en Panamá

CSS realiza mastectomía total con reconstrucción inmediata a paciente de 31 años

CSS colabora con las autoridades tras aprehensión de funcionario en Chiriquí

Recomendadas

Más Noticias