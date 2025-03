Gobierno advierte a docentes sobre descuentos salariales ante paro anunciado

"A los maestros se les escuchó. No se les afecta en absolutamente nada en esta ley", manifestó Orillac, refiriéndose a las preocupaciones expresadas por los gremios docentes. "A los maestros se les escuchó. No se les afecta en absolutamente nada en esta ley", manifestó Orillac, refiriéndose a las preocupaciones expresadas por los gremios docentes.

El ministro enfatizó que el Gobierno no pagará los días no laborados, instando a los docentes a asistir a las aulas. "La educación no da para más y después quieren que se les pague todos los días que no fueron a trabajar", subrayó.

Gobierno advierte a docentes sobre descuentos salariales

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1901977623611240790&partner=&hide_thread=false "A los maestros a todos se les escuchó. A los maestros no se les afecta en absolutamente nada en esta ley", manifestó el ministro de la @presidenciapma, Juan Carlos Orillac, quien consideró que la educación no da para más y espera que los docentes acudan a dar clases, porque… pic.twitter.com/iQqL47Smq0 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 18, 2025

Orillac también criticó a los gremios, señalando que algunos "juegan a la política" en un momento que, a su juicio, no debería politizarse. "Son los mismos dirigentes que han estado por años sin dar cabida a otros", expresó.

Asimismo, cuestionó el papel de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en el debate sobre la reforma educativa. "Es la que menos debe salir a decir absolutamente nada, porque todos sabemos cómo se administró el pasado quinquenio", agregó.