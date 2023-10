Gremio Empresarial se pronuncia ante afectaciones por protestas

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTReporta%2Fstatus%2F1715431436327510354&partner=&hide_thread=false Empresarios condenan cierres de vías y advierten sobre pérdidas millonariashttps://t.co/7zQMwv3RVO — Telemetro Reporta (@TReporta) October 20, 2023

Por su parte, Raúl Montenegro, presidente del Sindicato de Industriales, condenó las medidas de cierre de vías y afirmó: "Estos bloqueos no son justificables. Creo que hay formas de protestar, pero esta no es la adecuada... Tendrá un gran impacto y no debemos perder de vista que necesitamos recuperar puestos de trabajo, reducir la informalidad y garantizar la seguridad jurídica para las inversiones en el país".

El Consejo Nacional de Empresa Privada (CoNEP) también expresó su preocupación: "Estas prácticas perturban la convivencia ciudadana y dañan irreparablemente la productividad del país, en especial a las micro, pequeñas y medianas empresas, afectando a terceros que tienen el derecho, en una democracia, de disfrutar del libre tránsito, un derecho que debe ser garantizado por las autoridades. CoNEP seguirá abogando por cambios institucionales que fomenten un país con más libertad y oportunidades. El futuro debe ser guiado por los ciudadanos y no por aquellos que no reconocen que la democracia implica convivir con las diferencias".