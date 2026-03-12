Gremios periodísticos rechazan proyecto de ley sobre derecho a réplica en Panamá

Diversos gremios periodísticos de Panamá expresaron su rechazo al proyecto de Ley 391 , que avanza en la Asamblea Nacional de Panamá y propone nuevas regulaciones sobre el derecho a réplica, al considerar que podría afectar la libertad de prensa y la gestión informativa de los medios.

La iniciativa modifica el artículo 2 de la Ley 22 de 2005, normativa que prohíbe sanciones por desacato y establece disposiciones relacionadas con el derecho a réplica, rectificación o respuesta.

Proyecto de ley fue aprobado en primer debate

El proyecto fue aprobado el miércoles en primer debate en la Asamblea Nacional. El diputado Ernesto Cedeño, impulsor de la propuesta, explicó que la iniciativa busca garantizar justicia a las personas que puedan verse afectadas por informaciones difundidas en medios de comunicación.

Según el legislador, la norma plantea que las rectificaciones o respuestas deben publicarse en el mismo espacio y con igual prominencia que la información original.

Gremios advierten riesgos para la libertad editorial

Sin embargo, organizaciones periodísticas manifestaron su preocupación por el contenido del proyecto.

Entre los gremios que rechazaron la iniciativa se encuentran:

Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información

Consejo Nacional de Periodismo de Panamá

Asociación Panameña de Radiodifusión

Asociación de Periodistas de Chiriquí

En un comunicado conjunto, los gremios señalaron que el proyecto “altera el equilibrio entre responsabilidad informativa y libertad editorial”, al convertir un principio de autorregulación ética en un mecanismo legal sujeto a sanciones judiciales.

Nuevas disposiciones del proyecto

Entre los cambios que propone la iniciativa destacan:

Exigir que la réplica tenga la misma prominencia que la información cuestionada.

Eliminar la condición de que la extensión de la réplica dependa de la disponibilidad del medio.

Establecer plazos de 48 horas para publicar la respuesta.

Obligar a los medios a reservar espacios permanentes para rectificaciones o respuestas.

Los gremios indicaron que estas disposiciones podrían interferir en la autonomía editorial y en la organización interna de los medios de comunicación.

Preocupación por responsabilidades legales ampliadas

La reforma también amplía las responsabilidades jurídicas hacia estructuras empresariales o administrativas que no participan directamente en la elaboración del contenido informativo. Según los gremios, esto introduce una responsabilidad difusa que podría generar efectos inhibitorios en el ecosistema mediático.

“La réplica debe ser un ejercicio de responsabilidad, no un instrumento legal destinado a inhibir la crítica o la fiscalización pública”, señalaron las organizaciones en su pronunciamiento.

Situación de la libertad de prensa en Panamá

De acuerdo con el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa, Panamá ocupa el séptimo lugar entre los 23 países evaluados.

Aunque el informe señala que el nivel de restricción es bajo, advierte que la libertad de prensa enfrenta una “erosión silenciosa pero persistente” en la región.

FUENTE: EFE