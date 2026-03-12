SPI refuerza seguridad en el Casco Antiguo con Operación Fortaleza III

El Servicio de Protección Institucional ( SPI ) desarrolla la Operación Fortaleza III, un operativo de seguridad que busca reforzar la vigilancia en el área del Casco Antiguo de Panamá.

La estrategia contempla la instalación de retenes, patrullajes preventivos y recorridos de vigilancia en distintos puntos estratégicos, con el objetivo de fortalecer la seguridad en este sector histórico de la ciudad.

Vigilancia preventiva en áreas estratégicas

Según informó la institución, el Departamento de Seguridad Ciudadana mantiene acciones preventivas dentro de su área de responsabilidad, incrementando la presencia de unidades en zonas de alta concurrencia.

Estas acciones forman parte de las estrategias del SPI para garantizar la seguridad y el orden público en áreas de importancia turística, cultural e institucional.

Recorridos en centros educativos y programas comunitarios

Además de los patrullajes, el SPI también realiza recorridos en centros educativos y promueve programas de vigilancia comunitaria, con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y prevenir incidentes en la comunidad.

La institución destacó que estas acciones buscan reforzar la cooperación entre las autoridades y la ciudadanía, contribuyendo a mantener entornos seguros.