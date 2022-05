Gremios se reúnen en Colón para analizar suspensión de paro de labores

"Los educadores hicieron asamblea ayer y hoy continúan con sus gremios, igual lo están haciendo los transportistas, culminado eso, esperemos que sea hoy, tendremos una decisión en torno al levantamiento o no del paro, una voluntad de la asamblea, no es una voluntad de Edgardo Voitier, no señor, esa es una voluntad de la asamblea", indicó el dirigente.

Cabe destacar que Voitier reiteró esta mañana que no asistieron a la reunión pactada para este jueves por el ministro encargado de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Roger Tejada, con el presidente, Laurentino Cortizo, para revisar el compromiso establecido por el Gobierno en un documento que se presentara ante los medios de comunicación.

"Lo más importante es que nosotros queríamos que todo aquello que el ministro había prometido se formalizara por escrito y ante la presencia de un mediador que debe ser garante, porque este Gobierno promete cosas y mucho no cumple, qué bueno que hoy cumplan producto de la presión de nuestro pueblo, en la reforma de la construcción del hospital, pero en otras cosas no ha cumplido, a eso fuimos. A mí me asombró, que en el documento se incluyeran párrafos en el que nosotros estábamos adquiriendo el compromiso de levantar el paro, eso sencillamente nos pareció una trampa, nos pareció inadecuado, nos pareció irrespetuoso, porque el Gobierno sabe cuáles son los procedimientos que emplean las organizaciones populares de diversas índoles para decretar un paro, para organizar un paro, para levantar un paro, para suspender, cuando vimos eso, por supuesto que no íbamos a firmarlo y no nos arrepentimos", indicó Voitier.

Finalmente Voitier señala que piden en concreto que el Gobierno dé respuestas satisfactorias sobre el desempleo de la provincia y el alto costo de la vida.

Por su parte el ministro Tejada indicó que no entienden qué piden los colonenses, porque ellos han cumplido con la mayoría de las solicitudes de los colonenses para que levantaran el paro y no se continúe afectando a la economía nacional, que durante estas tres semanas de paro ha tenido pérdidas millonarias.

El presidente Cortizo visitara este viernes la provincia de Colón para dar la orden de proceder de la retoma de las obras de construcción del Hospital Manuel Amador Guerrero y se espera que se reúna con el CUCO y acuerden finalmente suspender el paro de labores.