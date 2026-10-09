Hasta 24 años de cárcel: las condenas dictadas por la Operación Fisher

La Procuraduría General de la Nación informó que 12 personas vinculadas con la Operación Fisher fueron condenadas por los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir. Las sentencias, dictadas por el Tribunal Especializado contra la Delincuencia Organizada, contemplan penas de entre 5 y 24 años de prisión.

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Operación Fisher: ¿cuáles fueron las condenas?

Según el Ministerio Público, el tribunal impuso las siguientes penas:

24 años de prisión: al líder de la organización criminal, por blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.

20 años de prisión: a dos personas por ambos delitos.

13 años de prisión: a otras tres personas por ambos delitos.

10 años de prisión: a una persona por asociación ilícita para delinquir.

6 años de prisión: a dos personas por blanqueo de capitales.

5 años de prisión: a tres personas por blanqueo de capitales.

Además de las condenas, el tribunal ordenó medidas accesorias, entre ellas el comiso de bienes vinculados al caso, fondos en cuentas bancarias, dinero en efectivo y vehículos de alta gama.

¿Qué se decomisó durante la Operación Fisher?

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, las investigaciones y acciones operativas permitieron incautar:

1.5 toneladas de drogas.

B/.9,979,648.75 en efectivo.

38 vehículos de alta gama.

Bienes inmuebles y otros activos valorados en millones de balboas.

Armas de fuego.

¿Qué relación tenía la Operación Fisher con el Clan del Golfo?

La Operación Fisher estuvo dirigida a desarticular una organización criminal vinculada con el denominado Clan del Golfo, que operaba en sectores de Costa Arriba y Costa Abajo de la provincia de Colón.

Según las investigaciones del Ministerio Público, la estructura utilizaba el territorio panameño como ruta para el tráfico de drogas hacia Centroamérica y Estados Unidos, mediante embarcaciones y vehículos acondicionados con doble fondo para ocultar sustancias ilícitas.