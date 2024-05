Hombre agredido en Penonomé niega haber hurtado alguna acta

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1788989568911606230&partner=&hide_thread=false Misael Camargo, quien había sido señalado de intentar introducir actas en la junta de escrutinio del circuito 2-1, en Penonomé, dio su versión del incidente donde tuvo que ser escoltado por la Policía tras recibir varios golpes. #Voto24 #TReporta pic.twitter.com/SqNaWTw4MS — Telemetro Reporta (@TReporta) May 10, 2024

"Entrando al gimnasio me cayó una multitud a empujarme y golpearme, me gritaban allí lleva el acta, se la robó, pero no es cierto, no llevaba nada. Acepto que llevaba un folder azul", aseguró Camargo.