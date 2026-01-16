Hospital Santo Tomás emite comunicado tras desaparición de paciente

El Hospital Santo Tomás se pronunció ante la desaparición del señor Julio Isaac Navarro Calderón, un adulto mayor que había acudido el lunes 12 de enero, junto a un familiar, para realizarse un estudio ambulatorio de tomografía cerebral simple en esta instalación.
Tras la revisión de las cámaras de videovigilancia, se constató que el paciente abandonó las instalaciones a través del acceso de la sala de urgencias.
La Dirección del Hospital Santo Tomás expresó su profunda preocupación por la desaparición del paciente y reiteró su total disposición y compromiso de colaborar con las investigaciones correspondientes.
Asimismo, recomendó a los familiares brindar el acompañamiento adecuado a los pacientes, debido a la gran afluencia diaria de personas que recibe la instalación.