Hospital Tzanetatos reduce tiempos de biopsias con nueva plataforma tecnológica

El Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos logró una reducción significativa en los tiempos de espera para la entrega de resultados de biopsias, fundamentales para el diagnóstico de enfermedades como cáncer, infecciones y afecciones autoinmunes, gracias a la incorporación de una moderna plataforma informática en su Laboratorio de Diagnóstico.

La nueva tecnología optimiza los procesos de registro, evaluación y reporte de resultados, permitiendo una gestión más ágil y eficiente de las muestras. Este avance se traduce en un beneficio directo para los pacientes, al acortar los tiempos de respuesta y facilitar diagnósticos oportunos.

El doctor Francisco Guerra, jefe del Servicio de Patología, explicó que la plataforma no solo impacta positivamente al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, sino que también beneficia a otras unidades ejecutoras cercanas de la Caja de Seguro Social (CSS).

image

Entre las principales ventajas del sistema, el especialista destacó que los patólogos pueden acceder y analizar las muestras de forma remota, colaborar con otros especialistas a distancia y comparar estudios previos, lo que contribuye a diagnósticos más precisos y confiables.

Actualmente, el Servicio de Patología procesa entre 300 y 700 biopsias mensuales, provenientes tanto del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos como del Hospital Regional de Chepo, la Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino, en Juan Díaz, y diversas Unidades Locales de Atención Primaria en Salud (ULAPS) del área.

La implementación de esta plataforma tecnológica refuerza los esfuerzos de la Caja de Seguro Social por modernizar los servicios de salud y mejorar la atención diagnóstica, impactando de manera positiva en la calidad y oportunidad de la atención médica que reciben los asegurados.