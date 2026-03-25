Hoteleros rechazan tasa de $10 a pasajeros en tránsito en Tocumen: "afectará el turismo"

Rechazan tasa de $10 a pasajeros en el Aeropuerto de Tocumen

El gremio hotelero de Panamá manifestó su rechazo a la propuesta legislativa que busca aplicar una tasa de 10 dólares a pasajeros en conexión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal hub aéreo de la región.

La iniciativa es impulsada por el diputado suplente Benicio Robinson González, del Partido Revolucionario Democrático.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Aduanas detecta presunto oro fundido sin declarar en el Aeropuerto de Tocumen

Rechazan tasa de $10 a pasajeros en el Aeropuerto de Tocumen

La Asociación Panameña de Hoteles advirtió que la medida podría afectar la competitividad del país frente a otros centros de conexión regionales como:

Bogotá

Lima

San Salvador

Según el gremio, más del 60% de los pasajeros en Tocumen son de tránsito, por lo que cualquier incremento en costos podría influir en las decisiones de las aerolíneas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2036833077494759930?s=20&partner=&hide_thread=false El gremio hotelero de Panamá rechazó la propuesta legislativa de aplicar un tasa de 10 dólares a pasajeros en conexión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país y un nodo regional aéreo, con el argumento de que afectará la competitividad y desempeño del… pic.twitter.com/Xrqa93Bp8o — Telemetro Reporta (@TReporta) March 25, 2026

Riesgo para el hub aéreo

El aeropuerto movilizó más de 20.9 millones de pasajeros en 2025, la cifra más alta en su historia, consolidándose como un punto clave de conexión en la región.

Sin embargo, el sector advierte que la nueva tasa podría provocar:

Reducción en el flujo de pasajeros

Reconfiguración de rutas aéreas

Menor competitividad frente a otros hubs

Impacto en hoteles y turismo

APATEL señaló que la medida también afectaría programas como el Stopover, impulsado por Copa Airlines, que busca convertir escalas en estadías turísticas en el país.

Esto podría traducirse en una disminución de visitantes y afectar toda la cadena de valor del sector.

Sin estudios técnicos, según el gremio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2036815365091516778?s=20&partner=&hide_thread=false La Cámara Nacional de Turismo rechazó el proyecto de Ley que propone una nueva tasa de $10 dólares a pasajeros en tránsito por los aeropuertos de Panamá.

Nadkyi Duque, presidencia del gremio, indicó que este tipo de medidas impacta directamente la conectividad del país, y no… pic.twitter.com/cX14muqc8h — Telemetro Reporta (@TReporta) March 25, 2026

El gremio hotelero cuestionó que la propuesta no cuenta con estudios técnicos que respalden su implementación.

Además, advirtió que podría enviar una señal de:

Inestabilidad jurídica

Incertidumbre económica para inversionistas

¿A dónde iría el dinero?

El proyecto plantea que lo recaudado se distribuya de la siguiente manera:

70% para el sistema de salud

30% para la red aeroportuaria

FUENTE: EFE