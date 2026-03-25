Hoteleros rechazan tasa de $10 a pasajeros en tránsito en Tocumen: "afectará el turismo"

El gremio hotelero de Panamá manifestó su rechazo a la propuesta legislativa que busca aplicar una tasa de 10 dólares a pasajeros en conexión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal hub aéreo de la región.
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Rechazan tasa de $10 a pasajeros en el Aeropuerto de Tocumen
La Asociación Panameña de Hoteles advirtió que la medida podría afectar la competitividad del país frente a otros centros de conexión regionales como:
- Bogotá
- Lima
- San Salvador
Según el gremio, más del 60% de los pasajeros en Tocumen son de tránsito, por lo que cualquier incremento en costos podría influir en las decisiones de las aerolíneas.
Riesgo para el hub aéreo
El aeropuerto movilizó más de 20.9 millones de pasajeros en 2025, la cifra más alta en su historia, consolidándose como un punto clave de conexión en la región.
Sin embargo, el sector advierte que la nueva tasa podría provocar:
- Reducción en el flujo de pasajeros
- Reconfiguración de rutas aéreas
- Menor competitividad frente a otros hubs
Impacto en hoteles y turismo
APATEL señaló que la medida también afectaría programas como el Stopover, impulsado por Copa Airlines, que busca convertir escalas en estadías turísticas en el país.
Esto podría traducirse en una disminución de visitantes y afectar toda la cadena de valor del sector.
Sin estudios técnicos, según el gremio
El gremio hotelero cuestionó que la propuesta no cuenta con estudios técnicos que respalden su implementación.
Además, advirtió que podría enviar una señal de:
- Inestabilidad jurídica
- Incertidumbre económica para inversionistas
¿A dónde iría el dinero?
El proyecto plantea que lo recaudado se distribuya de la siguiente manera:
- 70% para el sistema de salud
- 30% para la red aeroportuaria
FUENTE: EFE