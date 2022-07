INADEH: ¿Pierdo el vale digital estando en un curso regular?

Los beneficiarios del vale digital que deseen inscribirse a los cursos del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ) no perderán su beneficio así lo asegura la institución.

Es necesario resaltar que no es lo mismo, cursos ofrecidos para el beneficio del vale digital que los cursos regulares del INADEH, pues el primero en mención consta de 10 horas y el segundo como se trata de capacitaciones regulares, la persona puede durar entre 40 hasta 300 horas formándose en un área técnica.

Esto no quiere decir que al estar inscrito en un curso regular del INADEH no tenga que realizar su asignación correspondiente para el pago del vale digital, pues como fue explicado estos, aunque una misma institución lo verifica no es lo mismo.

Por lo cual, se recalca que en la plataforma de vale digital del programa Panamá Solidario, los beneficiarios del vale, pueden validar su asignación correspondiente al mes de agosto ya sea trabajo comunitario o cursos del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano.

Hasta la fecha, el programa cuenta con 344,919 beneficiados del Vale Digital que recibirán el primer desembolso después de ser anunciado la extensión del subsidio por seis meses más, culminando en el mes de diciembre del presente año.

Cursos que ofrece el INADEH

Seguridad e higiene ocupacional

Mecánica automotriz

Belleza y Estética

Inglés

Refrigeración

Construcción civil entre otros

El INADEH abrió más de mil ochocientos cursos a nivel nacional para las capacitaciones de ciudadanos con intención de formarse en un área profesional. Se trata del tercer periodo de capacitaciones del 2022 el cual culminará en el mes de septiembre, Mariela Salgado, directora general de la institución; indica que los cursos forman parte de una estrategia administrativa basada en resultados y soluciones.