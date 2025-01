Incendio en Cerro Patacón es controlado tras siniestro en camión de empresa privada

Embed - Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario on Instagram: "COMUNICADO Controlan incendio en el Relleno Sanitario de Cerro Patacón de camión de empresa privada. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario informa que, la mañana de este lunes 20 de enero, se registró un siniestro en el Relleno Sanitario de Cerro Patacón de un camión de una empresa privada. De forma rápida, se ha controlado el incendio y afortunadamente no se registró heridos. Cabe resaltar que el vehículo presentó daños mecánicos. La AAUD actuó de forma inmediata con extintores, tierra y otros recursos para que la situación no pasara a mayores."

View this post on Instagram A post shared by Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (@aaudpanama)