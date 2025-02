¡Atentos! Anuncian jornada de esterilización para perros y gatos en Veracruz

Las esterilizaciones, que serán realizadas por el equipo de Spay Panamá, tendrán un costo de B/. 5.00 por gato, B/. 15.00 por perro criollo y desde B/. 45.00 para mascotas de raza.

Jornada de esterilización masiva en Veracruz! Estamos emocionados de anunciar nuestra próxima Jornada de esterilización masiva, en Veracruz el domingo, 16 de febrero 2025. ¡No pierdas la oportunidad! Reserva tu cita hoy mismo **6148-4145** SOLO WHATSAPP, No llamadas, no notas de voz. Gatos 5$ Perros rescatados 15$ Perros de raza a partir de 45$ (según el peso) ¡Recuerda que solo tenemos **500 cupos** disponibles! La dirección exacta se le dará únicamente a quienes tengan sus cupos confirmados. Agradecemos profundamente a nuestros patrocinadores @cajadeahorrospa y @lanuevaalcaldiadearraijan por hacer posible esta iniciativa. ¡Juntos seguimos cuidando a nuestros amigos peludos!